Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandakı xarici müəssisə və təşkilatlar əsas kapitala 1 milyard 939,4 milyon manat vəsait yönəldib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,7 % çoxdur.

Hesabat dövründə xarici investisiyaların 1 milyard 838,3 milyon manatı (94,8 %-i) Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ, Türkiyə, Yaponiya, İsveçrə, Rusiya, Norveç və İran sərmayədarlarına məxsus olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.