Qara dəniz partlayacaq, bu məsafədə heç bir canlı sağ qalmayacaq - Cəlal Şengör

"Qara dəniz partlayacaq və 60 kilometr məsafəsində olan heç bir canlı sağ qalmayacaq".

Metbuat.az Sputnik Türkiyə-yə istinadən xəbər verir ki, bunu türkiyəli akademik, məşhur geoloq Cəlal Şəngör deyib. Onun sözlərinə görə, bunun nə vaxt baş verəcəyi bilinmir:

"Qara dənizin daxilində qazlar var, bunlar getdikcə suyun səthinə çıxacaq. Oksigen isə azalır. Bu səbəbdən Qara dənizdə partlayış olacaq. Dənizin sahilində insanların məskunlaşdığı İstanbul, Varna, Odessa kimi şəhərlər üçün təhlükəlidir. Partlayış bir neçə yüz il ərzində gerçəkləşəcək, amma dəqiq tarix bəlli deyil".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.