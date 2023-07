“Taxıl sazişi”ndən birtərəfli formada çıxan Rusiya Ukraynanın dəniz limanlarını blokadaya alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bild” məlumat yayıb. Məlumata görə, Ukraynanın yük gəmiləri Odessa və Nikolayev dəniz limanlarında mühasirədədir. Bildirilir ki, Rusiya ordusunun hücumundan sonra yük gəmiləri Ukraynaya daxil ola bilməyib.

Qeyd edək ki, Rusiya Odessa və Nikolayev şəhərlərini bombalayıb.

