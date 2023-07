"Azərişıq" ASC-nin əməkdaşı dirəkdən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən bildirir ki, Balakən şəhər sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Ustayev Ömər Şərəfəddin oğlu işıq dirəyindən yıxılaraq çoxsaylı sınıq xəsarətlrəi alıb.

O, xəstəxanaya yerləşdirilib tibbi yardım göstərilsə də, aldığı xəsarətlərdən orada vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, ölən şəxs "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.