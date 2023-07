Rus aktyor Vladimir Portnov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Portnov "Əgər şato məhbusu", “Leonardonun əxlaqı" kimi layihələrlə məşhurlaşmışdı.

