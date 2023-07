Tanınmış aparıcı Natəvan Babayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları manset.az-a məlumat verib.

Qeyd edək ki, N.Babayeva ANS TV-nin və Azərbaycan Televiziyasının aparıcısı olub. Telejurnalist onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Allah rəhmət eləsin!

