Bakıda sərnişin avtobusu yanaraq külə dönüb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Günəşlidə qeydə alınıb.

46 nömrəli avtobus tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.