Şimali İraqda “Pəncə-kilid” hərəkatı bölgəsində helikopterin pəri ilə toqquşma nəticəsində Türkiyə əsgəri şəhid olub.

Metbuat.az xəbr verir ki, Türkiyə SQ mənsubu Enes Kırmızıkoç aldığı yaradan xəstəxanaya çatdırlsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

