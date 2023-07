İyulun 23-də Abşeron yarımadasında isti temperatur diskomfortu gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tibbi-meteoroloji proqnozunda qeyd edilib.

Bildirilib ki, sabaha gözlənilən isti temperatur meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

