Kəlbəcər rayonu ərazisində içərisində hərbçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, dağlıq ərazidə avtomobilin aşması nəticəsində 1 hərbçimiz həlak olub, daha bir hərbçi isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Hadisə barədə əlavə məlumat veriləcək.

Araşdırma aparılır.

