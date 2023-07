Xəbər verdiyimiz kimi, Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb.

Hadisə nəticəsində hərbi qulluqçu baş əsgər Əliyev Emin Eldəniz oğlu vəfat edib.

Metbuat.az həmin hərbçinin fotosunu təqdim edir:

