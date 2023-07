Bu il iyulun 1-nə Naxçıvan MR-da 1 826 obyektdə 1884 ədəd yeni nəsil nəzarət kassa aparatı olub.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu ilin yanvar-iyun aylarında yeni aparatlarla qeydə alınmış dövriyyə 83,2 milyon manatdan artıq olub.

