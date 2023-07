Zaqatalada itkin düşən şəxslərin yeri müəyyən olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Mahir Məsimov məlumat verib.

"Zaqatala rayonunun Qəbizdərə kəndində çətin relyefli dağlıq- meşəlik ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan 2 nəfərin olduqları yer müəyyən olunub. Hazırda onların təxliyə edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir", - deyə o qeyd edib.

