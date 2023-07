Zaqatalada itkin düşən yerli turistlərin adları məlum olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Mahir Məsimov Metbuat.az-a bildirib ki, onlar Bakı şəhər sakinləri Əli Əlizadə və Əbdül Rzayevdir.

Onların olduqları yer artıq müəyyən olunub.

Hazırda həmin şəxslərin təxliyə edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.

