Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının xətai rayonunda qamışlıq ərazi yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov da gəlib.

Qeyd edək ki, əraziyə nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Yanğının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.