Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Afaq Bəşirqızı uzun fasilədən sonra səhnəyə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında görkəmli yazıçı-dramaturq Əli Səmədlinin "Toya bir gün qalmış" komediyası ilə səhnəyə çıxıb.

Bəşirqızının səhnəyə qayıtmasına görə teatr kollektivi qurban kəsib. Bu haqda "Elgizlə izlə" verilişində aparıcı Elgiz Əkbər deyib. O, aktrisanın bağ evindən çəkiliş edərək, həmin anları nümayiş etdirib.

