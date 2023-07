İranlı boks çempionuna yenidən ölüm hökmü verildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İnsan Haqları Təşkilatının məlumatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Məhəmməd Cavad Vəfayi Sani Məşhəd şəhər İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsi tərəfindən dünən yenidən ölüm cəzasına məhkum edilib.

Qeyd edək ki, Məşhəd İnqilabi Cinayət Məhkəməsinin 4-cü şöbəsi bu qəddar hökmü əvvəllər də vermişdi, ancaq qərar apellyasiya şikayəti əsasında ləğv edilmişdi və yenidən işin araşdırılması üçün ikinci şöbəyə göndərilmişdi. Bununla belə, bu şöbə də edam qərarı verib. Xatırladaq ki, 27 yaşlı iranlı boks çempionu 2019-cu ilin oktyabr etirazlarında iştirakına görə həbs edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.