Yunanıstanda Evbey adasında meşə yanğınını söndürən təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində pilot ölüb.

Metbuat.az "Ept News"a istinadən xəbər verir ki təyyarə yanğını söndürərkən ağaca ilişib və yerə düşüb.

Pilot hadisə yerində ölüb.

