Yevlaxın sabiq icra başçısı Qoca Səmədov azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Apelyasiya Məhkəməsi bununla bağlı qərar qəbul edib.

