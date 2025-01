İsveçrə hakimiyyəti 2025-ci il yanvarın 1-dən ictimai yerlərdə üzü tamamilə gizlədən geyimlərin, o cümlədən çadra və niqabın geyinilməsini qadağan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə hökuməti qərar qəbul edib.

Məlumata görə, qadağaları pozan şəxslər 100-1000 İsveçrə frankı (110.2-1102 ABŞ dolları) məbləğində cərimlənəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.