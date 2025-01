“Liverpul”un futbolçusu Məhəmməd Salah mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o klubdan titullar qazanaraq ayrılmaq istədiyini ifadə edib. Onun klubla müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır.

Məhəmməd Salah “Liverpul”da 375 matçda 231 qola və 105 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.