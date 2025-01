PSJ və "Monako" komandaları Fransa Superkuboku uğrunda görüşdə üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Qətərin paytaxtı Doha şəhərində baş tutub.

Görüş Paris klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Belə ki, oyunda yeganə qolu 90+2-ci dəqiqədə Usman Dembele vurub.

Bununla da PSJ 13-cü dəfə Fransa Superkubokunun qalibi olub. Bu, turnirin yeni rekordudur. Bu göstəricidə ən yaxın təqibçi 8 titul sahibi olan "Lion"dur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.