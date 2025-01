"Zirə" klubu futbolçusu Abbas İbrahimlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Nigeriyalı yarımmüdafiəçi ilə klub arasında imzalanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin fevralında "qartallar"a keçən A.İbrahimin sözləşməsinin müddəti yayda başa çatmalı idi.

