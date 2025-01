"Real" Ardaya son şansı verdi - Göndərilə bilər

Arda Güler mövsümün sonunda “Real Madrid”dən ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməsə klubdan göndərə bilər. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, Arda mövsümün fasiləsində icarə əsasında klubdan ayrılmasa, mövsümün sonuna qədər bacarıqlarını ortaya qoymalıdır. Arda əsas heyətə düşə bilməsə, klub onun göndərə bilər. Xəbərdə deyilir ki, Arda ilə yanaşı Endrik də bacarıqlarını nümayiş etdirməlidir. Məlumata görə, Arda və Endrikin “Real Madrid”də uğur qazanmaq üçün istedada sahib olduqları bildirilsə də, onlar oyunları ilə əsas heyətə düşməyi bacarmalıdır.

Qeyd edək ki, Arda Güler əsas heyətə düşməyə başlasa da, Endrik kənarda qalıb. Arda bu mövsüm "Real Madrid"də 20 oyun keçirib. Futbolçu bu matçlarda 1 qol və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Endrik isə "Real Madrid"in heyətində 15 oyun keçirib və 2 qola, 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

