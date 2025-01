Azər Baxşəliyev vəfat etdi - YENİLƏNİB

Aktyor Azər Baxşəliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, aktyor daha əvvəl xəstəxanadan evə buraxılıb.

Xatırladaq ki, aktyor poli orqan çatışmazlığından əziyyət çəkirdi, orqanizmi yaşama qabiliyyətini itirmişdi. Dünən axşamdan etibarən həkimlərin səylərinə baxmayaraq, aktyorun ümumi vəziyyətində geridönməz proseslər baş verib.

