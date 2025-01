“Milan” və “İnter” qarşılaşacaq - İtaliya Superkuboku

İtaliya Superkubokunun yarımfinal matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən matçda “Milan” “Yuventus” komandaları qarşılaşıb.

Oyun “Milan”ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Əvvəlcə Kənan Yıldız 21-ci dəqiqədə “yuventus”u önə çıxarıb. Kristian Pulişiç 71-ci dəqiqədə penaltidən vurduğu qolla hesaba tarzlıq gətrib. Yeddi dəqiqə sonra “Yuventus”un müdafiəçisi Federiko Qatti avtoqola imza ataraq komandasını məğlub duruma düşürüb. Beləliklə “Milan” finalda “Atalanta”nı məğlub edən (2:0) “İnter”lə oynayacaq. Görüş yanvarın 6-da baş tutacaq.

