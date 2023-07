Nazirlər Kabineti Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərində dəyişiklik təsdiq edilməsi barədə qərarı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərar 2023-cü il mayın 23-dən tətbiq edilir.

