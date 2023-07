Ağdaşda orta məktəb müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Bəkir Nəbiyev adına 3 saylı tam orta məktəbin müəllimi Həsənova Ləman Nizami qızı dünyasını dəyişib.

Onun ölümünün səbəbi hələ məlum deyil.

