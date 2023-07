Xəzərdə üzən gəmilərə xəbərdarlıq edildi

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi bu gündən Xəzər dəniz akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb küləyi ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.



Qeyd olunur ki, bu gündən Xəzər dənizi akvatoriyasında başlayacaq külək iyulun 30-u səhər saatlarına kimi davam edəcək. Həmin günlər ərzində şimal-qərb küləyinin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s, açıq dənizə isə 30-32 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.

Dalğanın hündürlüyünün 2,0-3,0 metr, sonrakı inkişafda 3,5-5,5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.

