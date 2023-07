"Bankir" bürclər məlum oldu - Asanlıqla pul qazanırlar

Çox rahatlıqla pul qazanmağın yolunu tapan bürclərin adları məlum olub.

Metbuat.az astoroloqların dediklərinə əsasən həmin bürclərin məlumatlarını təqdim edir:

Qoçun sahibkar olduğu üçün yeni sərmayələr qoyması, riskli yollarla pul qazanması onun mənəvi cəhətdən razı qalmasına və özünə inamının inkişafına kömək edir. Kiçik də olsa, öz işinin başında olmaq, rəis olmaq, azadlığını qorumaq istəyir. Davamlı olaraq müxtəlif işlər görmək onun böyüməsinə səbəb olur.

Buğa "bankir" kimi tanınır. Maliyyə məsələlərində çox ehtiyatlı, səbirli və planlıdır. Borc almağı sevməyən buğa bürcünün nümayəndələri borc istəməkdən də narahatdır. Heç kimdən asılı olmadan yaşamaq üçün müxtəlif resurslar yaradır və istifadə edir. Buğa bürcü nə qədər pul qazansa da, özünün maddi imkanları ilə eyniləşir, amma özünü nümayiş etdirməyi sevmir.

Əkizlər həyatın digər sahələrində olduğu kimi, əkizlər bürcü uzun düşünməyi və pul haqqında plan qurmağı sevmir. Maliyyə imkanlarında dəyişikliklər onlara çox da ciddi təsir göstərmir. Əkizlər büdcəsini son dərəcə yaxşı idarə edə bilər. Onlar anadangəlmə pul qazanmaq məsələsində profesional olurlar.

Xərçəng instinktləri çox güclü olduğundan, iqtisadi tendensiyalardakı dəyişiklikləri qabaqcadan görmək potensialına malikdir. Çox vaxt dəstəyə ehtiyac duyduqları kimi qəbul edilsələr də, təhlükəsizliyi çox sevən xərçəng, maliyyə məsələlərində də çox diqqətlidir. Xərçəngin ən tipik investisiya vasitəsi daşınmaz əmlakdır.

Əqrəb məqsədi üçün heç vaxt geri dönməz. Xüsusilə irimiqyaslı maddi məsələlərdə əqrəb müsbət addımlar atır və analitik qabiliyyəti və intuisiyasının köməyi ilə uğur qazanır.

