Türkiyəli aktrisa Türkan Şoray Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə dost olduqlarını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ATV səhər"ə müsahibəsində Xanlarovanın ona bağışladığı üzüyü göstərib. Bildirib ki, Azərbaycana gələndə Zeynəb Xanlarova onu oteldə ziyarət edib və üzüyü ona bağışlayıb:

"O vaxtdan bəri bu üzüyü saxlayıram. Biz dostuq. Zeynəb Xanlarova Türkiyədə də qonağım olub" .

