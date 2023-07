Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri Qurbanov Səid Ömər oğlu vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, S.Qurbanov Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakinidir.

O, doğulduğu kənddə dəfn olunacaq.

Xidmət zamanı qəfil vəfat edən əsgərimizin fotosunu təqdim edirik:

