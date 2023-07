"Həkimlər mənə bunu etmir ki, canım qurtarsın" - Xoşqədəm Hidayətqızı

Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı formada qalmasından danışıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, gün ərzində 3 saat idman etdiyini deyib. Aparıcı asan yolla formada qalanlara isə həsəd apardığını gizlətməyib:

"Mən də deyirəm, formadayam, çəkimi saxlaya bilirəm. Əməliyyat etdirənlər də bunu deyir. Bəxtəvərlər mədələrinə balonu qoydururlar, nə istəyirlər yeyirlər, idman etmirlər. Mənim kimi gündə 2-3 saat məşq etmirlər. İnsanlar da baxıb deyir, necə gözəl arıqdı. Biri var mənim kimi zəhmətlə çəkini saxlamaq. Biri də var mədəsinə balon qoydurmaq, asan iş. Mənim həkimlərim isə mənim mədəmə bu balonu qoymurlar ki, canım qurtarsın. Gündə 3 saat idman, ölürəm artıq. Haqsızlıq".

