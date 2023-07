“Bizi maşının içində yandırmaq istəyirdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Meşəli sakini Ziyəddin Salmanov bildirib.

O, faciəli günləri yada salaraq, Vaqif Xaçaturyanın insanlara qarşı vəhşi davranışlarından danışıb.

