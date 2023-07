​ Nigerdə xalq çevrilişi dəstəkləmək üçün aksiya keçirdi

Nigerdə xalq çevrilişi dəstəkləmək üçün aksiya keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Vətəni Müdafiə Milli Şurası”nın lideri general Ömər Çianinin çağırışı ilə xalq xuntaya dəstək üçün Niameydəki Toumo meydanına toplaşıb. Əllərində Rusiya bayraqları olan etirazçılar, Fransa əleyhinə şüarlar səsləndirib və Fransa bayrağını yandırıb. Aksiyalar zamanı bir qrup etirazçı Fransanın Niameydəki səfirliyini hədəfə alıb. Səfirliyin xaricində yerləşən təhlükəsizlik girişinin şüşələrini sındıran etirazçılar içəri girməyə çalışaraq səfirliyin xarici divarını yandırmağa cəhd edib. Lakin çevrilişin təşkilatçıları nümayişçiləri Fransa səfirliyindən uzaqlaşdırmağa və onları sakitləşdirməyə çalışıb.

Digər tərəfdən çevriliş əleyhinə çıxan etirazçılar Fil Dişi Sahilinin Abidjan şəhərində Niger səfirliyi qarşısında nümayiş keçirib.

