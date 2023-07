“Növbəti dəfə Türkiyədə olmaqdan məmnunam. Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankarada türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.



O bildirib ki, görüşdə tərəflər arasında əlaqələr müzakirə olunub.

C.Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır.

