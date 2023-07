Bu gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvandakı idarəsinin rəisi Vüsal Ələkbərli Türkiyənin baş konsulu Asip Kaya ilə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in Naxçıvandakı idarəsindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, görüşdə cari konsulluq və protokol məsələləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

