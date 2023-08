Pensiyalarla bağlı sevindirici xəbər: Pullar geri qaytarıla bilər - VİDEO

Azərbaycanda özəl pensiya fondları yaradıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov qurumun 6 aylıq hesabatı ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında danışıb.

O bildirib ki, bunun üçün qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir və aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılma prosesi aparılır:

"Özəl pensiya fondlarına investisiyalar uzunmüddətli investisiyalar hesab olunur. Bu zaman həmin pensiya fondlarının dayanıqlılığına nəzarət olunması, vətəndaşların ödədiyi məbləğlərin pensiya qismində onlara geri qaytarılması normativ bazada tənzimlənməlidir. Bu istiqamətdə biz qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi və aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılma prosesini aparırıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.