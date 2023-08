Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının (AMİP) qurucusu Etibar Məmmədovun səhhətində problem yaranması, hətta insult keçirməsi barədə xəbərlər yayılıb.



Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, o, açıqlamasında gülərək bildirib ki, yaxşı ki, öldüyünü yazmayıblar:



“Yazırlar də. Boş-bekar adamlardır… Yalan söhbətdir. Səhhətimdə heç bir problem yoxdur. Gündəlik işlərimlə məşğulam”.

