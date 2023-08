ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Lui Bono bu həftə Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

L.Bono ABŞ-ın sülh prosesinə yardımını və regionda dayanıqlı sülhə nail olmağın ən yaxşı yolunu müzakirə edəcək.

Xatırladaq ki, L.Bono sonuncu dəfə regionda may ayında olub. O, Bakıda və İrəvanda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair görüşlər keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.