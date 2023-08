Sabiq baş nazır Surət Hüseynovun cənazəsi Gəncəyə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumla vida mərasimi şəhərin İsmət Qayıbov küçəsində yerləşən evində keçiriləcək.

Vida mərasimindən sonra Sürət Hüseynov valideynlərinin məzarının yanında dəfn ediləcək.

