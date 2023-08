Diş ağrısından qurtulmaq üçün öz dişlərini çəkmək istəyən qadın ölüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə İngiltərədə baş verib. 29 yaşlı Kiera Kent adlı qadın ağrıları aradan qaldırmaq məqsədilə evdə dişlərini çəkib və çox miqdarda qan itkisindən dünyasını dəyişib.

Ölümündən sonra qadının dişlərində problem olduğu və əlləri ilə dişlərini çəkməyə çalışdığı məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.