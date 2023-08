​Kapital Bank loqosunu yenilədi

Azərbaycanın birinci bankı Kapital Bank öz loqotipini dəyişdi. Yeni loqo müasir dizayn standartlarına uyğun olaraq hazırlanıb. Dəyişikliyin bankın bütün fəaliyyət sahələrində (filial və bankomat şəbəkəsi, rəqəmsal platformalar və s.) mərhələli şəkildə tətbiq olunması nəzərdə tutulur.



Qeyd edək ki, yeni loqotip artıq bankın rəsmi saytında yerləşdirilib. Kapital Bank-ın yeni loqosunu yükləmək üçün https://kbl.az/kbald linkinə keçid alın.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi — 116 filialı və 31 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/krdt, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/tkstcrd.

