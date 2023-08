Sabiq baş nazir Surət Hüseynov Gəncədə dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Gəncə şəhərindəki 4 saylı qəbiristanlıqda, valideynlərinin məzarı yanında torpağa tapşırılıb.

Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.