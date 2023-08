İtaliyalı dünya çempionu, əfsanəvi qapıçı Canluici Buffon karyerasını bitirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romano deyib. O bildirib ki, qapıçı qərarını açıqlayacaq. Qeyd edək ki, Buffon on qat İtaliya çempionudur. O, milli komandada 2006-cı ildə dünya çempionu, 2012-ci ildə Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı olub. O, PSJ, “Parma” və “Yuventus” kimi klublarda oynayıb.

