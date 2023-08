Avqustun 3-ü gündüz saatlarından başlayaraq 5-i gündüzə qədər şimal və qərb rayonlarında hava şəraiti dəyişəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Onun sözlərinə görə, bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağışlar yağacaq:

"Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağışın intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var".

