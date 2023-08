Xocalı rayonunun Mədətkənd kəndində yük avtomobili idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə sürücü, Ağdam rayon sakini, 1974-cü il təvəllüdlü Təyyar Əliyev aldığı xəsarətdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

