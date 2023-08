Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunda sensasiyalı nəticə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov turnirlə erkən vidalaşıb.

Qrossmeysterimiz mübarizəyə başladığı 1/64 final mərhələsini adlaya bilməyib. O, iki görüşün cəmində sinqapurlu Tin Jinqyaoya 1,5:0,5 hesabı ilə məğlub olub. Dünən baş tutan ilk qarşılaşmada heç-heçə edən Məmmədyarov bu gün rəqibinə uduzaraq, Dünya Kubokunda mübarizəni erkən dayandırıb.

