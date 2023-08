Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin Silahlı Qüvvətlər Ataşşeliyi Naxçıvan hərbi məsləhətçisi polkovnik Mustafa Günhanın fəaliyyət müddəti yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan konsulluğu məlumat yayıb.

