Aparıcı cütlük Zaur və Günay övladları Dilavərin doğum gününü təbrik ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə cütlük "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Videoda “10 yaşın mübarək, Dilavər. Maşallah olsun” sözləri qeyd edilib.

Həmin videonu təqdim edirik:

